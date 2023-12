Veicoli non assicurati | la piaga dei sinistri fraudolenti

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 8 dicembre 2023) di Riccardo Vizzino* Un aspetto estremamente preoccupante della rc auto è rappresentato dalla non assicurazione, cioè dall’elusione, da parte degli automobilisti, dell’obbligo di assicurarsi previsto dalla legge. Il fenomeno desta ancor più allarme ove si consideri che esso si intreccia sovente con ladelle truffeve: in questo senso, l’esame di vertenze risarcitorie peculiari dimostra che spesso ivedono il coinvolgimento dinon, sia nella qualità di danneggianti che di danneggiati. Analisi dei dati Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti dall’ANIA, l’Associazione Nazionale fra le Impreseve, elaborati sulla base dei dati forniti dalla Motorizzazione Civile e di quelli in proprio possesso, il numero ...