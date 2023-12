Vandalizzata la targa per Valentino Mazzola | il Torino | “Lui resta patrimonio di tutti | c’è gente senza dignità”

(Di venerdì 8 dicembre 2023) “Unasi può vandalizzare anche 100 volte.resterà per sempre nella storia del calcio italiano,di. Mentre i vandali resteranno tali,e valori, vergogna di”. Lo scrive su Twitter ilFC. Nella notte alcuni vandali hanno infatti ridotto in frantumi ladedicata allo storico capitano del Grandein piazza Galimberti, a. Inaugurata solamente lo scorso 4 maggio, laè già statain altre due occasioni nel giro di 6 mesi. Unasi può vandalizzare anche 100 volte....

