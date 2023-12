Valditara sempre più imbarazzante | sceglie Paola Concia per “educare alle relazioni” a scuola

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Roma, 8 dic – Giuseppe. Non è una scenetta comica, non è satira, ma pura realtà. Oddio, con il ministro dell’Istruzione in questione nulla è precluso, ma superare certi limiti diventa addirittura più sconvolgente. Soprattutto se si pensa per “cosa” la, ovvero la cosiddetta “educazionee affettività” nelle scuole italiane., la scelta dellaQualcuno dirà che nel progetto sono state chiamate come garanti anche suor Anna Monia Alfieri eZerman, nell’ottica di quella che dovrebbe essere un’attività che coinvolga “tutti”. Con questi cattolici, c’è poco da stare ad esultare, potrebbe ribattere qualcun altro. In ogni caso, è la solita storia: ...