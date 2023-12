Uomini e Donne pausa natalizia | quando si ferma e quando ritorna in onda

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Come di consueto, in occasione delle festività natalizie,si concede una, relativamente lunga. Anche quest’anno, dunque, il talk show condotto da Maria De Filippi andrà in ferie. In un primo momento era trapelata la voce secondo cui sembrava che il programma si sarebbeto con largo anticipo rispetto al solito. Adesso, però, le cose pare siano cambiate, vuoi anche grazie agli ascolti tv decisamente favorevoli che registra la trasmissione pomeridiana. Vediamo, dunque,si fermerà eriprenderà la De Filippi. Eccoandrà inl’ultima puntata dell’anno diMancano poche settimane al Natale, quindi, le ...