Uomini e Donne | Gemma Galgani | Vorrei passare un Capodanno romantico con l' uomo sbagliato

(Di venerdì 8 dicembre 2023), la dama più popolare del trono over di, si è raccontata a cuore aperto al magazine dedicato al programma.

Altre News in Rete:

Pordenone, si presentano al cinema vestiti da nazisti alla proiezione del film "Comandante": scoppia la polemica

È diventata un caso la proiezione del film Comandante in un cinema di Spilimbergo, in provincia di Pordenone. In sala si è presentato infatti un gruppo diin uniformi naziste che ricalcano quelle di generali e comandanti del Terzo Reich. A rendere nota la vicenda è Bruno Cinque, un esponente locale di Fratelli d'Italia, che ha pubblicato ...

Martedì 5 dicembre - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

Papa Francesco a Piazza di Spagna per l'omaggio all'Immacolata: «Dio ci liberi dalla violenza contro le donne». L'abbraccio e i doni della folla

Papa Francesco, dopo la preghiera silenziosa davanti all'icona della Salus Populi Romani, ha lasciando la basilica di Santa Maria Maggiore. Giunto a Piazza di Spagna per il ...

Israele, le immagini degli uomini di Hamas che si arrendono all’Idf

Nel nord della Striscia di Gaza, decine di uomini di Hamas si sarebbero arresi all'Idf. Nelle immagini si vedono diversi miliziani nudi e costretti a restare ...