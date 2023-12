UniCredit riceve Riconoscimento da The Banker

Leggi su tenacemente

(Di venerdì 8 dicembre 2023)ottiene un prestigiosodall’auotevole The, durante la prestigiosa manifestazione celebrativa tenutasi a Londra in Inghilterra nel corso dei The’s Awards. Questi premi sono considerati tra i più importanti e di prestigio nel settore bancario in quanto merito e valore.ha recentemente ricevuto la nomina da Thecome “Banca 2023” L'articolo proviene da Tenacemente.