Un posto al sole | trama 8 dicembre 2023 | Alberto furioso con Eugenio

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 8 dicembre 2023)Palladini sarà fuori controllo ad Unal, come si evince dalladella puntata in onda venerdì 8. L'avvocato ha appena scoperto che la sua ex compagna Clara è scappata in compagnia di Eduardo Sabbiese e ha portato con sé anche il figlioletto Federico. L'uomo ha provato a rintracciare la Curcio ed è riuscito anche a parlarle al telefono, ma questo non è bastato a far cambiare idea alla ragazza, la quale continuerà la sua fuga insieme al fratello di Rosa., tuttavia, non si rassegnerà a perdere per sempre suo figlio e, nonostante le rassicurazioni di Niko, che gli ha offerto il proprio sostegno e lo ha invitato a mantenere la calma, non riuscirà a gestire la propria rabbia. Palladini, infatti, si scaglierà contro ...