Un altro sciopero dei treni rischia di bloccare la Germania | 24 ore di stop dei macchinisti Il sindacato ignora l’appello del ministro

(Di venerdì 8 dicembre 2023) È appena finito il caos scatenato dalle forti nevicate inche ildeideiGdl, che ha dichiarato fallite le trattative contrattuali con le Deutsche Bahn di fine novembre, ha indetto unonazionale. Gli iscritti si asterranno dal lavoro per 24 ore fino alle 22 di venerdì 8. Le agitazioni si rifletteranno anche sui trasporti regionali di varie compagnie, nonché sulla metropolitana leggera (S-Bahn), almeno a Berlino e Amburgo. Ildei Trasporti Volker Wissing aveva fatto appello aldi non scioperare a ridosso di Natale. E ora ilha risposto con unocon brevissimo preavviso. Il presidente del Gdl Claus Weselsky ha assicurato che poi fino al 7 gennaio non ci ...