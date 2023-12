Ultime Notizie Roma del 08-12-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 dicembre 2023)dailynews radiogiornalene ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Apriamo un probabile femminicidio a La Spezia naturista è stata trovata morta in albergo a trovare il cadavere il personale della struttura sul posto i carabinieri il medico legale che secondo le prime informazioni avrebbe trovato profonde ferite inferte con arma da taglio luogo è giunto anche il magistrato di turno ancora incidenti sulle strade 3 ragazzi su 20 anni Giulia di tillio 10 egly alti note sono morte in un incidente stradale avvenuto nella notte a Portogruaro in provincia di Venezia dopo aver sfondato il guard-rail ad essere uscita di strada l’auto sulla quale viaggiavano è finito in un canale i corpi delle vittime sono stati recuperati Dai sono dei Vigili del Fuoco nessun accordo sul patto di stabilità Wayne e la notte si sono ...