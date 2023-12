Ultime Notizie Roma del 08-12-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 dicembre 2023)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in questo venerdì 8 dicembre studio Giuliano Ferrigno nuovamente gli esteri in apertura di giornale Tu ci vedi i combattenti di Ammazza si sono Arresi e le forze israeliane nel nord della striscia di Gaza da pubblicato anche le foto dei miliziani inginocchio accanto all’altro si è confermata si tratterebbe della più grande resa dei membri di amato dall’inizio della guerra di Metti video girati a casa caricati sui social media nelleore e mostrano come le forze italiane abbiamo radunato direttive di fare sti figli che si sono consegnati alle truppe i militanti catturati velo più giovani sono spogliati biancheria intima blindati e con le mani legate dietro la schiena in un filmato si vede un gruppo di loro trasportato sul retro di quello militare israeliano ...