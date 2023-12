Ultime Notizie Roma del 08-12-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 dicembre 2023)dailynews radiogiornale venerdì 8 dicembre buona giorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno un’informazione a due mesi dall’attacco del 7 ottobre allora si fa sempre più violenta No non mette in guardia pericolo per la pace nel mondo ha detto il capo delle Nazioni Unite Antonio guterres invocando la procedura eccezionale l’articolo 99 della carta svuotamento diplomatico più potente per la sicurezza internazionale davanti al consiglio di sicurezza immediata la replica di Israele su Amazon la cronaca un anziano di 85 anni aggredito ieri a martellate la moglie di 79 a Varedo lasciandolo in fin di vita poi secondo le prime ricostruzioni sarebbe sceso Nel giardino davanti a casa e si è dato fuoco dopo essersi cosparso di benzina la tragedia è venuta in via Celotti nel brianzolo la donna ricoverata in condizioni molto gravi lui è morto in ospedale intorno alle ...