Udinese | Cioffi | «Inter? Non andremo lì sapendo di perdere»

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Le parole di Gabriele, allenatore dell’, nella conferenza stampa in vista dell’. I dettagli Gabrieleha parlato nella conferenza stampa alla viglia di. PARTITA – «Mi aspetto sacrificio, mentalità da difensori e gioco da attaccanti, altrimenti non faremo punti a San Siro. Mi aspetto capacità di leggere cosa serve in un dato momento della partita, anche giocando alla perfezione mi aspetto che l’sappia sfruttare la minima imperfezione. Basta un passaggio che salta la linea d’aggressione o che ti fanno girare dall’altra parte, quindi bisognerà correre tanto. Non si andrà lìche le prendiamo, ma dovremo avere la sana paura di non prenderle e che ti tiene l’adrenalina alta». SAMARDZIC – «Per ...

