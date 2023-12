Altre News in Rete:

Ucraina, Zelensky: "Priorità decisioni per andare nella direzione europea"

Crediamo che l'Unione europea manterrà la sua promessa all''. Lo dice il presidente ucraino, Volodymyr, nel suo discorso serale citato dai media ucraini.ha fatto quindi ...

Usa: "Putin non si fermerà all'Ucraina, attaccherà la Nato" Sky Tg24

USA: per Biden Russia ieri esanime ora è un potente pericolo

Come era prevedibile, alla fine il Senato USA non ha trovato l'accordo per far partire il pacchetto di aiuti all'Ucraina (e a Israele) bloccato ormai da un bel po'. Le cause, più che in una improvvisa ...

Il 2023 è stato un anno disastroso per l’Ucraina

A Kiev è tutti contro tutti, Zelensky è sempre più solo. Il sostegno di Usa e Ue all'Ucraina vacilla, al fronte mancano armi e munizioni ...