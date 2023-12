Ucraina | pioggia di missili russi su Kiev dopo quasi 3 mesi

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Itornano all’attacco dell’e in particolare della capitale. Fra il 7 e l’8 dicembre un intenso bombardamento conda crociera lanciati da un aereo strategico Tu-95MS ha preso di mira la capitale. L’antiaereali ha distrutti tutti prima che cadessero sulla città, hanno fatto sapere le forze ucraine. I fronti di guerra sui confini dei territori occupati dagli invasori, soprattutto nel Donbass, sono in stallo da settimane ma sembra che le truppe di Putin stiano rialzando la testa. Il presidente Volodymyr Zelensky, in crisi di popolarità fra gli ucraini, scommette ancora una volta sull’Europa. La priorità per, afferma, “è la piena attuazione di tutte le decisioni che servono affinché l’possa fare ciò che è necessario nella ...