(Di venerdì 8 dicembre 2023)laconbasata sull'omonimo videogioco è statada Peacock per una secondalatratta dall'omonimo gioco per PlayStation è statada Peacock per una seconda. La star e produttore esecutivoha annunciato il rinnovo alla cerimonia dei Game Awards di giovedì sera. "Devo ringraziare i nostri incredibili fan - ho letto tutti i commenti e sono rimasto sbalordito dall'amore, dal sostegno e dall'entusiasmo sfrenato di tutti. Siamo molto grati di poter continuare la storia di John Doe, Quiet e Sweet Tooth mentre affrontano facce familiari e nuovi terribili ...

Altre News in Rete:

Twisted metal 2: la serie con Anthony Mackie rinnovata per un'altra stagione

la serie tratta dall'omonimo gioco per PlayStation è stata rinnovata da Peacock per una seconda stagione . La star e produttore esecutivo Anthony Mackie ha annunciato il rinnovo alla ...

Twisted Metal: la serie TV con Anthony Mackie è stata rinnovata per una seconda stagione IGN ITALY

Twisted metal 2: la serie con Anthony Mackie rinnovata per un'altra stagione Movieplayer

Peacock scores sports doc ‘Mission To Burnley’ & extends ‘Twisted Metal’

US streamer Peacock has acquired sports docuseries Mission To Burnley and renewed action-comedy Twisted Metal for a second season. The NBCUniversal-owned service is launching Mission To Burnley on 15 ...

‘Twisted Metal’ Renewed for Second Season at Peacock

The NBCUniversal-owned streamer has ordered a second season of Twisted Metal, its action comedy series based on the PlayStation video game. Star and executive producer Anthony Mackie announced the ...