Tutti i segreti e gli errori della religione ecologista

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Nel giro di pochi anni l’ambiente è divenuto un tema centrale nel dibattito politico e mediatico facendo ricadere sotto il suo ombrello gli eventi più diversi. Ciò ha inevitabilmente comportato che questo tema assumesse centralità nelle decisioni dei governi e delle entità sovranazionali, influenzando direttamente e in modo significativo, fin dentro la nostra quotidianità, la vita dei cittadini e delle imprese. Una tendenza che appare destinata a crescere, in particolare in Europa e in Occidente. A molti cittadini non sembrano essere ancora ben chiare le implicazioni che avranno nei prossimi anni le politiche ambientali e quale sarà l’impatto sulle loro vite. Già oggi vivono sulla propria pelle le conseguenze di una iper-regolamentazione delle imprese – in particolare di piccole e medie dimensioni – costrette a fare i conti con un aumento esorbitante dei costi e delle leggi. La nuova ...