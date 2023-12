Turismo | flussi in calo per la stagione invernale

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 8 dicembre 2023) (Adnkronos) – Calano ituristici in Italia per la. Secondo l'istituto Demoskopika saranno poco più di 23,2 milioni gli arrivi e quasi 72 milioni le presenze, con una flessione rispettivamente pari al 6,1% e allo 0,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A tragliare le vacanze di Natale saranno soprattutto gli italiani: 13,5 milioni (-10,4% rispetto allo stesso periodo del 2022-23) a fronte di una crescita dello 0,5% degli stranieri. Inevitabili ripercussioni anche sulla spesa turistica che segnerebbe una sforbiciata di oltre 1,3 miliardi di euro.