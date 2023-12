Trucco per le feste | dagli ombretti shimmer ai rossetti rosso fuoco

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Ilideale per leè scintillante e iconico. Tra, oro eLe festività sono il momento migliore per sperimentare nuovi beauty look! Ecco perché, Korff ha selezionato questi 3 prodotti per rendere perfetto e scintillante il make up per le: Korff presenta la nuova PaletteDUO Magnetic Blue, un must-have ideale per realizzare uno smokey eyes sofisticato. La formula è arricchita con ingredienti di alta qualità per offrire un’esperienza dieccellente. L’Acido Ialuronico e l’Olio di Mandorle Dolci presenti nella formula hanno un’azione emolliente, che ammorbidisce la pelle sensibile degli occhi. La Vitamina E, con le sue proprietà protettive contribuisce a mantenere la pelle sana. L’Olio di Buriti, ricco di sostanze nutrienti, ...