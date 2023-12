Troppo alto | non passa in galleria | così salta il treno Milano-Chiasso

Altre News in Rete:

Settore aereo, boom di utili. Ma i bilanci pre - Covid sono ancora lontani

Numeri record anche per numero di passeggeri, 4,7 miliardi di persone, un livello persino più... 'Le compagnie aeree competeranno sempre ferocemente per i propri clienti, ma rimangono...

La linea al momento si ferma a Como San Giovanni per un motivo che ha dell'assurdo: il nuovo treno a due piani è troppo alto per transitare nelle gallerie di Monte Olimpino, tra Italia e Svizzera. Un ...

Nuovo Patto di stabilità, lunga notte di negoziati a Bruxelles per arrivare all’accordo finale

Questa notte tutti i ministri dell’Economia dell’Unione europea sono riuniti in una stanza a Bruxelles: ci resteranno fino a quando non ...