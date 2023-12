Altre News in Rete:

I chioschi allo Stagnone sono 'abusivi' e l'amministrazione Grillo chiede di prolungarne l'attività...

... prova ne sono il Kite selvaggio, l'antropizzazione di zone SIC ZPS, la presenza diauto e ... quale Ente gestore per conto della Regione, ma di controlli non ce ne sono e tantomeno, come ...

"Troppe multe": a Ventimiglia pure il sindaco francese contro l'autovelox ilGiornale.it

Sindaco francese chiede di rimuovere un autovelox in Italia La Gazzetta di Mantova

"Troppe multe": a Ventimiglia pure il sindaco francese contro l'autovelox

Non solo i residenti di alcuni Comuni italiani, anche i francesi si starebbero lamentando della raffica di multe dovute all'occhio fin troppo attendo di certi autovelox presenti sulle strade del ...

Sindaco francese chiede di rimuovere un autovelox in Italia

Sébastien Olharan ha scritto al collega di Ventimiglia Flavio Di Muro: troppe multe, a migliaia, ai suoi concittadini.