Altre News in Rete:

Uomo trovato ferito sui binari a Milano: treni in ritardo e cancellati

I soccorritori stanno intervenendo per soccorrere l'uomo, ma il punto in cui si trova è parecchio distante dalle stazioni, per questo istanno procedendo a velocità ridotta nel tratto ...

Caos treni Porrettana: "In tilt per due dita di brina, indignazione sui social" BolognaToday

Uomo trovato ferito sui binari a Milano: treni in ritardo e cancellati MilanoToday.it

Treni in ritardo sull'Alta velocità Roma-Napoli e sulla linea Salerno-Napoli oggi 8 dicembre: rallentamenti fino a 100 minuti

Treni in ritardo e disagi nel giorno dell'Immacolata. La circolazione ferroviaria, infatti, è fortemente rallentata da stamattina alle 10.30 sulla linea Alta velocità Roma-Napoli ...

Caos treni Porrettana: "In tilt per due dita di brina, indignazione sui social"

Alcuni operatori hanno detto ai viaggiatori che 'il ghiaccio sui fili rendeva pericolosa la trazione ordinaria': "Ma lo sanno che sull’Appennino in inverno è normale" ...