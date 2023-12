Tredicesima giornata Basket Eurolega 2023 2024 | Milano non si rialza | cade anche a Belgrado

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Secondo ko consecutivo, il nono stagionale, per l’Olimpiache, nella, cede dinanzi al Partizanper 82-69. Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio, i meneghini si sono sciolti improvvisamente consentendo il prepotente ritorno degli avversari: PARTIZAN-OLIMPIA82-69sprofonda sempre più inallontanandosi ulteriormente dalla zona playoff. L’avvio dei meneghini aveva lasciato ben sperare con il primo quarto chiuso in vantaggio di 5 ...