(Di venerdì 8 dicembre 2023) Più soldi in busta paga, ma solo per alcuni Lamensilità delè in arrivo per i lavoratori dipendenti, eccetto quelli che l'hanno percepita mensilmente in busta paga.le cui date di pagamento dipendono da quanto stabilito dal contratto collettivo, dove solitamente viene lasciato ampio margine discrezionale al datore di lavoro pur

Tredicesima 2023 più alta quest'anno, ecco perché

Tredicesima mensilità più alta quest'anno, ecco per chi Adnkronos

Tredicesima 2023, di quanto aumenta l'importo rispetto allo scorso anno Money.it

Tredicesima 2023 più alta quest'anno, ecco perché

Consumi di Natale in forte crescita grazie a tredicesime più pesanti e occupazione record

Crescono i consumi di Natale in Italia, trainati dall'aumento delle tredicesime e dal miglioramento dell'occupazione.