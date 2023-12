Travolge più volte con l’auto l’ex fidanzato fino ad ucciderlo | “Aveva ballato e parlato con un’altra ragazza”

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Roma, 8 dic – Possesso e gelosia sporcano le mani di sangue di entrambi i sessi, senza alcuna distinzione. Succede ad Hanley, una delle sei comunità che formano la città di Stoke-on-Trent nella contea dello Staffordshire, Regno Unito. Qui una giovanedi 23 anni è accusata dell’omicidio del proprio exdi 24 anni, morto dopo essere stato travolto e schiacciato piùdaldella donna. Secondo le prime ricostruzioni, l’imputata avrebbe reagito con gelosia in seguito ai comportamenti della giovane vittima durante una festa la stessa sera, nella quale si sarebbe permesso di “parlare con”.ucciso per gelosia Durante il party, al quale erano presenti entrambi, Alice Wood (questo il nome ...

