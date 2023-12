“Trasferte vietate | è caos” | mossa del Governo | bloccate otto partite

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Clamorosa decisione da parte delche ha virato per una scelta senza precedenti. Tutto il mondo del calcio è senza parole. Gli scontri tra tifosi che si stanno verificando in queste ultime settimane rappresentano senza dubbio una delle pagine più nere del calcio e la sensazione è che più passi il tempo e più si aggravi la situazione. Qualche giorno fa ha fatto scalpore in Italia ilcreatosi nel match di Serie C tra Casertana e Foggia dove i tifosi di casa hanno ri cancelli degli spalti, provando ad assalire i tifosi foggiani. Ancor più incontrollabile sembra però essere la situazione in Francia. Poche settimane fa si era parlato dell’agguato dei tifosi del Marsiglia nei confronti del pullman del Lione, con Fabio Grosso addirittura colpito al volto da una bottiglia di vetro. Ancor più recentemente è però successo di ...