Tramezzani | “Il Napoli del primo tempo con l’Inter mi è piaciuto”

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Paolo, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live in onda su Radio Marte. Di seguito le sue parole.sul momento degli azzurri “Ildelcona me ètantissimo, specie quando è riuscito a mettere in pratica l’aggressione alta. Se stasera fosse in grado di fare 90’ in quel modo, rimanendo equilibrato, può mettere in chiara difficoltà la Juventus, ma se non fosse così, come è probabile, occorre anche un atteggiamento diverso.su Juve“Me la giocherei all’inizio chiudendo tutti gli spazi, senza concedere ai bianconeri le giocate lunghe sopra la linea difensiva, dal momento che in questo senso la Juve ha giocatori ...