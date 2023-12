Tragedia a Portogruaro | auto finisce in un canale | 4 i morti

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Pubblicato il 8 Dicembre, 2023 Quattro persone sono morte in un incidente stradale avvenuto nella notte a. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco l’, dopo esser uscita di strada, è finita in un. Attualmente, i soccorritori hanno recuperato i corpi di tre individui, due giovani maschi e una giovane donna, tutti con poco più di vent’anni. Nel frattempo, gli esperti subacquei stanno continuando a condurre ricerche nelper individuare presunti indizi della presenza di una quarta vittima legata all’incidente.

