Traffico Roma del 08-12-2023 ore 19 | 30

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Luceverdeascolto spostamenti ancora intensi lungo piazzale Flaminio in direzione di Piazza del Popolo dove terminata da poco la cerimonia di accensione dell’albero di Natale delle luminarie di via del Corsosostenuto anche lungo viale del Muro Torto e sul lungotevere tra Ponte Sisto è ponte Regina Margherita verso Corso di Francia per la festa dell’Immacolata in zona chiusa parte di via Enrico Fermi in direzione di viale Marconi sempre per manifestazione chiusa alvia Tiburtina tra Piazzale Tiburtino e via dei marruccini per i trasporti ancora chiusa fermata Spagna della metropolitana per le feste natalizie potenziate poi le corse della metro B ed anche il servizio di 17 linee bus dirette in centro attiva in oltre le linee gratis free uno è freddo è in partenza dalla stazione Termini e da Piramide tutti i giorni ...