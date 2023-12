Traffico Roma del 08-12-2023 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Luceverdetrovati all’ascolto non cambia la situazione delsulle strade dipercorribili senza particolari difficoltà tra le 17 e le 20 appuntamento in Piazza del Popolo per la cerimonia di accensione dell’albero di Natale e delle luminarie in via del Corso manifestazione anche nel quartiere San Lorenzo dov’era sta chiusa alla via Tiburtina tra Piazzale Tiburtino e via dei marruccini deviate anche le linee bus di zona In zona Marconi chiusa per la festa dell’Immacolata via Enrico Fermi tra via Roberto Marcolongo e Piazza fermi in direzione viale Marconi per i trasporti da oggi fino al 7 gennaio in vigore il piano mobilità e del trasporto pubblico per le feste natalizie oggi 8 dicembre la prima delle 3 giornate in cui è possibile prendere i mezzi pubblici gratuitamente potenziate Inoltre le ...