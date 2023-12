Traffico Roma del 08-12-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Luceverdepomeriggio e ben trovati all’ascolto adesso è scarso ilsulle strade della capitale percorribili al momento senza particolari disagi in occasione della festa dell’Immacolata Concezione verso le cerimonie in programma questo pomeriggio tra le 17 e le 20 appuntamento in Piazza del Popolo per la cerimonia di accensione dell’albero di Natale e delle luminarie in via del Corso manifestazione nel quartiere San Lorenzo dove resta chiusa alla via Tiburtina tra Piazzale Tiburtino e via dei marruccini deviate anche le linee bus di zona per i trasporti ricordiamo che oggi 8 dicembre è possibile prendere i mezzi pubblici gratuitamente sono inoltre potenziate le corse della metro A e C Per quanto riguarda la metro a terminati i lavori torna ad essere in servizio anche di sera con i consueti orari fino al 7 gennaio ...