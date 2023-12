Traffico Roma del 08-12-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Luceverdetrovati all’ascoltocomplessivamente scorrevole in queste ore sulle strade della capitale In occasione della festa dell’Immacolata Concezione diverse le cerimonie in programma questo pomeriggio alle 15 attesa la visita di Papa Francesco alla basilica di Santa Maria Maggiore ed intorno alle 15:30 seguirà poi il omaggio alla statua dell’Immacolata in piazza mignanelli tra le 17 e le 20 appuntamento in Piazza del Popolo per la cerimonia di accensione dell’albero di Natale e delle luminarie in via del Corso manifestazione anche in piazzale di Porta San Lorenzo tra via di Piana e Piazzale Tiburtino chiusa alla via Tiburtina tra Piazzale Tiburtino III via dei marruccini deviate anche le linee bus di zona proprio in tema di trasporti oggi 8 dicembre sarà possibile per i mezzi pubblici gratuitamente potenziate ...