Traffico Roma del 08-12-2023 ore 11 | 30

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Luceverdevia trovati di nuovo dalla redazione studio Maria Barbera Taormina in coda sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata interna all’altezza della Flaminia è ancora code all’altezza della della Tuscolana interessata esterna diverse le cerimonie per la festa dell’Immacolata Concezione come Piazza di Spagna delle ore 16 possibili rallentamenti in piazza San Pietro dalle 11 alle 13:30 per la recita della preghiera dell’angelus e la benedizione Apostolica e fideli delle 12 di Papa Francesco oggi pomeriggio invece alle 15 Papa Francesco Faà di visitare la Basilica di Santa Maria Maggiore e successivamente alle 15:30 in piazza mignanelli per rendere omaggio alla statua dell’Immacolata possibile le modifiche alla viabilità della zona è ancora è festa in piazzale di Porta San Lorenzo tra via di San Viviana e Piazzale Tiburtino in su via Tiburtina tra Piazzale ...