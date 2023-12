Traffico Roma del 08-12-2023 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 dicembre 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione escherzo in queste ore di venerdì 8 dicembre giorno dell’Immacolata Concezione per agevolare la circolazione lo stop dei mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate al di fuori dai centri abitati dalle 9 alle 22 attenzione viste le basse temperature E possibili tratti ghiacciati invitiamo le dovute cautele nella guida segnalato un incidente via Trionfale nei pressi di via del Quarticciolo Trionfale diverse oggi le cerimonie Per l’Immacolata concezione come in Piazza di Spagna delle ore 16 io a partire da oggi ti porti pubblici potenziate due le navette gratuite da Termini da Piazzale dei Partigiani verso il centro tre giornate di completa gratuita dei mezzi ma soprattutto il ritorno a pieno regime nella linea metro a che non era più alle 21 ma tornerà i consueti orari anche serali in tutto a ...