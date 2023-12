Traffico Roma del 08-12-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 dicembre 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazionescarso in queste ore di venerdì 8 dicembre giorno dell’Immacolata Concezione Tuttavia sul Grande Raccordo Anulare ci sono in carreggiata esterna per un incidente tra la Salaria e la Flaminia per agevolare la circolazione oggi lo stop dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate al di fuori dei centri abitati dalle 9 alle 22 attenzione viste le basse temperature ai possibili tratti ghiacciati invitiamo alle dovute cautele segnalato un incidente in città in Piazzale degli Eroi all’altezza di via Andrea Doria e rallentamenti per un uomo in via Trionfale nei pressi di via del Quarticciolo Trionfale possibili rallentamenti in piazza San Pietro dalle 11 alle 13:30 per la recita della preghiera dell’angelus e la benedizione ai fedeli delle ore 12 di Papa Francesco possibili modifiche della zona ...