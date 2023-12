Torta brownies dal cuore morbido che si scioglie in bocca Pronta in 15 minuti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 8 dicembre 2023) I segreti per riuscire a sfornarla così sono tre: il primo, come sempre, riguarda la scelta degli ingredienti che devono essere di qualità, soprattutto il cioccolato! Il secondo consiste nell’utilizzo dello zucchero a velo al posto di quello semolato e il terzo in una cottura brevissima. Dopo un massimo di 15 minuti dovremo fare la prova coltello. Avete letto bene, non la prova stecchino! Con una lama dovremo verificare che il centro della nostrasia ancora semiliquido e sfornarla! Lasciamola raffreddare e godiamoci il risultato! Avete voglia di prepararla con me? Faremo in un baleno! Si comincia! Per questa ricetta ci serviranno questi ingredienti: 200 gr di cioccolato fondente 100 gr di burro 3 uova 50 gr di farina 120 gr di zucchero Il procedimento Rivestiamo una tortiera da 20 centimetri di diametro con la carta apposita o con la stagnola e ...