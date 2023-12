Torino | vandalizzata la targa di Valentino Mazzola | la denuncia del club

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Ilhato un brutto episodio legato al mondo del calcio. “Unasi può vandalizzare anche 100 volte.resterà per sempre nella storia del calcio italiano, patrimonio di tutti. Mentre i vandali resteranno tali, gente senza dignità e valori, vergogna di tutti”. E’ il messaggio delgranata, su X, dopo la distruzione dellanel parco del capoluogo piemontese. Laè intitolata al capitano del Grande, gli ‘Invincibili’ morti nella tragedia di Superga del 4 maggio 1949. L’episodio è andato in scena la scorsa notte ed è il secondo nel giro di poco tempo: la, infatti, era stata appena rimessa dopo un altro atto di vandalismo. L'articolo CalcioWeb.

