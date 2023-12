(Di venerdì 8 dicembre 2023)Stanzi, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, lancia ilnon”. Ecco di cosa parla la canzone.

Altre News in Rete:

Tommaso Stanzani, esce oggi il suo nuovo singolo ''M'ama non M'ama''

Volto amatissimo di Amici , il celebre talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5,ha deciso di gettarsi anche nel mondo della musica dopo il successo collezionato come ballerino professionista. Oggi, 8 dicembre 2023, esce " M'ama non m'ama ", nuovo singolo di ...

Tommaso Stanzani, esce oggi il suo nuovo singolo ''M'ama non M'ama'' ComingSoon.it

M'ama non M'ama è il nuovo singolo di Tommaso Stanzani, nel 2024 autore di un intero Ep Music Fanpage

M’ama non M’ama è il nuovo singolo di Tommaso Stanzani, nel 2024 autore di un intero Ep

Tommaso Stanzani diviso tra danza e canto Dopo l’esperienza nel cast di Amici nel 2020 che lo ha condotto fino al serale, Tommaso Stanzani ha continuato a lavorare in televisione nel corpo di ballo di ...

A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (8 dicembre)

Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i singoli e gli album. Scopri i brani e i progetti in arrivo.