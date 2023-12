Tommaso Paradiso Svela | Ecco Perché Non Andrò Mai Al Festival Di Sanremo!

Leggi su uominiedonnenews

(Di venerdì 8 dicembre 2023): il cantante ha rivelato, nel corso di un’intervista, il motivo per cui non andrà aldi Sanremo. In questo modo,ha smentito le voci secondo cui avrebbe partecipato a Sanremo 2024!è uno dei cantanti più amati del panorama italiano. Nonostante abbia realizzato delle canzoni che sono diventate un successo, sia da solista sia in passato con i TheGiornalisti, non ha mai preso parte aldi Sanremo. Ora, in un’intervista,hato per quale motivo non ha partecipato alla manifestazione canora né lo farà mai.aldi Sanremo soltanto come ...