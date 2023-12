TNA | Pronto il rilancio del nuovo network chiamato TNA +

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Dopo aver annunciato il ritorno al nome originale e le presenze di Will Ospreay e Kazuchika Okada nei primi show delanno, ulteriori novità sono in arrivo per la TNA. Una di queste riguarda il suo, nato con il nome Global Wrestling, poi tramutatosi in IMPACT Plus con una serie di aggiornamenti e live streaming e ora in procinto di cambiare nuovamente in TNA +. Nella giornata odierna avverrà ildella piattaforma con maggiori INFO consultabili sul sito TNAwrestling.com, come ribadito dal commento di Tom Hannifan. Tom Hannifan says that tomorrow they'll announce the official launch of the TNA Plus app.#IMPACTonAXSTV #ImpactWrestling pic.twitter.com/5ldE7zWENT— ?????? (@WrestlingCovers) December 8, 2023