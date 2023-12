TNA | Annunciato a sorpresa il ritorno di Kazuchika Okada

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Ed è proprio durante la scorsa notte che IMPACT Wrestling ha reso noto un altro importante annuncio in vista dei tapings del nuovo anno. La TNA sta per rimettersi in gioco con il PPV Hard To Kill e le registrazioni televisive del giorno seguente, denominate per l’occasione Snake Eyes, sempre nel Palms di Las Vegas. Proprio il giorno seguente il PPV, domenica 14 gennaio 2024, oltre a Will Ospreay farànella federazione anche il 7 volte campione del mondo IWGP e 4 volte vincitore del G1 Climax, “The Rainmaker”. BREAKING: @rainmakerXreturns to TNA on January 14 at #SnakeEyes at the Palms in Las Vegas! @njpwglobal Get tickets HERE: pic.twitter.com/ONIXdcTLsj— IMPACT (@IMPACTWRESTLING) December 8, 2023