Tijjani Reijnders e il calcio | storia di una passione infinita

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Trae ilsi può dire che sia stato amore a prima vista. Nato a Zwolle da madre indonesiana e padre olandese, già la scelta del suo nome non è stata casuale: il padre ha infatti scelto di chiamarlo così in onore del nigerianoBabangida, ex attaccante della squadra di cui era tifoso, l’Ajax. D’altronde lo sport è sempre stato di famiglia: il papà, Martin, in gioventù è infatti stato un attaccante e ha giocato da professionista negli Stati Uniti, in Finlandia e in Olanda, trasmettendo laper il pallone sia ache al fratello minore Eliano. Ma non solo, Martin ha anche avuto un ruolo importante nella maturazione calcistica dei due fratelli: per migliorare le loro doti offensive, quando erano ancora bambini aveva ...