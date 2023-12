Tigre a rischio di estinzione | proteggila con un regalo solidale di Natale

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Il WWF (World Wide Fund for Nature) si batte da anni per proteggere la, una delle specie più iconiche ed amate del nostro pianeta, daldi. Nonostante gli sforzi per conservare questo magnifico felino, la popolazione di tigri è diminuita drasticamente negli ultimi 100 anni ed attualmente si stima che in natura rimangano circa solo 3.900 esemplari. L’india – da sempre considerata la sua patria principale – con un’indagine approssimativa del governo ha stimato la presenza di circa 2.967 tigri. Laè uno degli animali più adial mondo. Delle nove sottospecie presenti in natura, tre si sono già estinte: ladi Bali, di Java e del Caspio. Le minacce principali che ladeve affrontare sono la perdita ...