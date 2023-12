The Game Awards 2023 | Il GOTY va a…

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Anche quest’anno i Thesi sono conclusi, con un gran vincitore. Ne abbiamo avuti tanti, ma uno è quello che conta..e poiché ci piace farvi attendere, ve lo metteremo alla fine! Miglior Narrativa Per una narrazione eccezionale e uno sviluppo narrativo in un gioco. Alan Wake 2 – WINNER Baldur’s Gate 3 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Final Fantasy 16 Marvel’s Spider-Man 2 Miglior Art Direction Per eccezionali risultati creativi e/o tecnici nel design artistico e nell’animazione. Alan Wake 2 – VINCITORE Hi-Fi Rush Lies of P Super Mario Bros. Wonder The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Miglior Score/Music Per musica eccezionale, comprensiva di colonna sonora, brano originale e/o colonna sonora concessa in licenza. Alan Wake 2 Baldur’s Gate 3 Final Fantasy 16 – ...