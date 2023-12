The Game Awards 2023 | Exodus | trailer di annuncio del debutto di Archetype Entertainment

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Uno dei debuttanti agli ultimiè stato il sorprendente: ecco ildiper il promettente titolo action Durante itenutisi stanotte, il team di sviluppoha svelato il suo primo titolo,, con un esaltanted’presentato dal pluripremiato attore Matthew McConaughey. Il video di presentazione, che potete trovare qui sotto, mostra la storia principale del titolo insieme alplay che potremo aspettarci. Trattasi apparentemente di un gioco d’azione in terza persona, come si evince dalla seconda metà. Nel materiale mostrato è possibile scorgere un mix di ...

Altre News in Rete:

√ Il fotografo dei Queen: 'Così scattai quella foto a Freddie'

... scattata ai Musicland Studios di Monaco di Baviera nel 1980: "Questa polaroid è la prima foto di Freddie con i baffi, durante le sessioni di '' - ricorda, sorridendo, Hince - avevo da poco ...

The Finals uscirà a sorpresa stanotte con annuncio ai The Game Awards Everyeye Videogiochi

Senua's Saga: Hellblade II: trailer dai The Game Awards mostra una grafica pazzesca Multiplayer.it

Baldur's Gate 3 è il vincitore del Game Of The Year 2023

Con in lista titoli quali Baldur's Gate 3, Alan Wake II, Tears Of The Kingdom e Super Mario Wonder, decidere il vincitore non era facile ma alla fine Baldur's Gate 3 è stato eletto Game Of The Year ...

Tutti i vincitori dei The Game Awards

I The Game Awards di quest'anno non sono stati solo pieni di rivelazioni e annunci entusiasmanti come Arkane Lyon che ha realizzato Marvel's Blade, God of War: Ragnarök's Valhalla DLC e Baldur's Gate ...