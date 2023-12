The Game Awards 2023 | Baldur’s Gate 3 è il vincitore del GOTY!

(Di venerdì 8 dicembre 2023)3, l’ultimo grande RPG di Larian Studios, ha vinto il premio per il GOTY ai TheQuesta sera si sono tenuti i The, la grande celebrazione annuale in cui si celebrano i migliori videogiochi dell’anno. Ovviamente tra i tanti premi assegnati durante la presentazione il più importante è quello per il gioco dell’anno, e questa volta è stato assegnato a un concorrente davvero eccezionale. Il GOTY dei Theinfatti è3, l’ultimo grande RPG di Larian Studios.3 si porta a casa una marea di premi ai The...

