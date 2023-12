Ternana | Breda in vista della Feralpisalò | «Non dobbiamo stare tranquilli Sappiamo delle difficoltà della gara»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Roberto, allenatore, ha parlato in conferenza stampa indel match contro laRoberto, allenatore, ha parlato in conferenza stampa indel match di Serie B contro la. PAROLE – «Due partite fa avevamo gli stessi punti. Noncheconsiderare i nostri avversari. Non è una squadra allo sbando, ha punti deboli ma anche buoni giocatori. Partita ...