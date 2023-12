Taekwondo | Europei U21 | Del Vecchio conquista l’argento nella -58 kg

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Arriva la prima medaglia azzurra a Bucarest, città della Romania che sta ospitando i CampionatiUnder 21 di takwondo.categoria -58 kg infatti Teodoro Delhato una meravigliosa medaglia d’argento, cedendo il passo solo allo spagnolo Jesus Fraile. Un ottimo percorso quello dell’azzurro, cominciato con la vittoria ai sedicesimi contro il serbo Hrabec e proseguita agli ottavi, dove il combattente nostrano ha arginato Meilan. Approdato ai quarti l’atleta ha ben figurato contro il cipriota Palourtis, battendo infine l’ucraino Mirzoiev in semifinale. L’ultimo atto è contrassegnato da un incontro all’ultimo respiro. Nel primo round è Dela mettere il muso davanti, imponendosi per 7-4. L’iberico però ripristina gli equilibri imponendosi per 11-4, passando poi per il ...