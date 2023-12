(Di venerdì 8 dicembre 2023) (Adnkronos) – “Abbiamo fatto questodi filiera cone il ministero dell’Agricoltura da ormai dodici anni, è un rapporto di lungo e medio termine ed è il”. Così Cesare, head of LeafItalia, a margine dell’incontro “Le sfide regolatorie per la filiera del”, svoltosi nel villaggioin piazza Municipio a Napoli. “La filiera diè innovativa – continua– la nostra azienda si è integrata verticalmente, cioè acquista direttamente a chilometro zero togliendo tutte le intermediazioni e facendo degli investimenti sulla transizione eco-energetica digitale per portare i giovani coltivatori e il...

Altre News in Rete:

Tabacco, Trippella (Philip Morris):

Così Cesare, head of Leaf Philip Morris Italia, a margine dell'incontro "Le sfide regolatorie per la filiera del", svoltosi nel villaggio Coldiretti in piazza Municipio a Napoli. "...

Tabacco, Trippella (Philip Morris): "Accordo Coldiretti è futuro" Adnkronos

Tabacco, Trippella (Philip Morris): "Accordo Coldiretti è futuro" Virgilio

La Spezia, donna trovata morta in albergo: si cerca uomo che era con lei

(Adnkronos) – Una donna di 53 anni è stata trovata morta in una camera d’albergo in località Mattarana, nel comune di Carrodano in provincia di La Spezia. Sul caso stanno indagando i Carabinieri di La ...

Tabacco, Trippella (Philip Morris): “Accordo Coldiretti è futuro”

(Adnkronos) – “Abbiamo fatto questo accordo di filiera con Coldiretti e il ministero dell’Agricoltura da ormai dodici anni, è un rapporto di lungo e medio termine ed è il futuro”. Così Cesare Trippell ...