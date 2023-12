Altre News in Rete:

Tabacco, Masiello ( Coldiretti): "No all'eliminazione della coltivazione in Italia"

...lottare contro il tabagismo e fare in modo si possa creare un consumo consapevole e a danno ridotto ma questo - aggiunge, non può passare per l'eliminazione della coltivazione delin ...

Tabacco, Masiello ( Coldiretti): "No all'eliminazione della coltivazione in Italia" Adnkronos

Tabacco, Masiello ( Coldiretti): "No all'eliminazione della coltivazione in Italia" La Gazzetta del Mezzogiorno

Italia leader nella produzione di tabacco: dichiarazione di De Castro (S&D)

L’Italia leader nella produzione di tabacco in Europa L’Italia si conferma il principale Paese europeo per la produzione di tabacco, secondo quanto affermato da Paolo De Castro, membro del Parlamento ...

Tabacco: Masiello di Coldiretti si oppone all’eliminazione della coltivazione in Italia

Gli accordi di filiera: una svolta per il settore del tabacco Gli accordi di filiera nel settore del tabacco sono stati definiti come “straordinari” da Gennarino Masiello, vicepresidente nazionale di ...