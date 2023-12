Tabacco | De Castro S&D | ' ' Italia ha primato di produzione' '

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Napoli, 7 dic. - (Adnkronos) - "L'è il principale Paese europeo per ladi". Esordisce così Paolo De, membro del Parlamento europeo, in occasione dell'incontro "Le sfide regolatorie per la filiera del" svoltosi nel villaggio Coldiretti, in piazza Municipio a Napoli. "Noi abbiamo questo- prosegue De- anche grazie agli accordi di filiera che hanno permesso ai produttorini di avere mercato certo, prezzi garantiti e anche una raccolta significativa di prodotto proprio grazie a questi accordi. Uno tra tutti l'accordo firmato tra Coldiretti e Philip Morris che da solo vale circa il 60 per cento dell'interadino, quindi ...